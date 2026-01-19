南北関係を「敵対的な二つの国家関係」と規定した北朝鮮が、米国や韓国に対する敵対心を注入する空間である「階級教養館」に、「韓国は第1の敵対国」という文言を掲げた展示室を設置した事実が公開された。朝鮮中央通信は19日、社会主義愛国青年同盟結成80周年記念行事の参加者たちが平壌市内の中央階級教養館を参観したとして、関連写真を報じた。公開された写真には、軍人たちが展示室で講師の説明を聞く様子が収められている。