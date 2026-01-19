奈良県で13日に開かれた李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相の首脳会談は、昨年10月30日の慶州（キョンジュ）会談に続いて2回目だった。2カ月余りで両首脳の訪問が完成した。両首脳は今回の会談を通じて長生炭鉱水没被害者の身元確認協力に合意し、過去の問題を進展させた。これに合わせて韓半島平和づくり（理事長、洪錫荽中央ホールディングス会長）は15日、「韓日首脳会談評価」をテーマに韓日ビジョンフォーラ