ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が小田急沿線にいよいよ開園！開園に合わせて、「新百合ヶ丘」など2駅と路線バスが、「ポケパーク カントー」の世界観を表したイラストで順次特別装飾されます☆ 小田急電鉄「ポケパーク カントー」特別装飾  開始日：2026年1月20日（火）※バスは同日以降、準備が整い次第実施場所：・小田急線：新百合ヶ丘駅、読売ランド前駅・小田急バス：ラッピングバス（川