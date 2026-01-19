大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）がＷ主演を務める「東海テレビ×ＷＯＷＯＷ共同製作連続ドラマ横浜ネイバーズＳｅａｓｏｎ１」第２話が１７日、フジテレビ系で放送され、宮内ひとみの夫役で出演した俳優に「出てたの？！」「懐かしいーー！」とネット上で反響を呼んでいる。大手保険会社に勤務する夫・克志を演じたのは鳥羽潤（４７）。１９９６年、「ぼくは勉強ができない」主演で映画デビューし、