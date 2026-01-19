ＢＴＳが３月２０日に韓国軍を除隊後、初のアルバムリリースを控える中、韓国での初ステージが光化門（クァンファムン）広場で行われるのか関心が集中していると１９日、韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとＢＴＳの所属レーベル・ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣはこの日、同メディアの取材に応じたとし「初ステージの場所については議論中」「決定次第、公式に案内する予定」と明かしたという。これ