日本アカデミー賞協会は19日、『第49回日本アカデミー賞』の各賞受賞者を発表した。【写真】『ファーストキス』でも助演男優賞を受賞した松村北斗優秀主演男優賞は、妻夫木聡『宝島』、長塚京三『敵』、松村北斗『秒速5センチメートル』、山田裕貴『爆弾』、吉沢亮『国宝』が選ばれた。松村は『ファーストキス1ST KISS』で優秀助演男優賞にも選ばれた。このほか『国宝』が各賞を席巻。優秀作品賞、優秀監督賞、優秀脚本賞