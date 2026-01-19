浜岡原発の永久停止を求め住民が2011年に静岡地裁浜松支部に起こした訴訟で、中部電力は、裁判所に提出した反論書面に、耐震設計に関わる不正データを使っていたと明らかにした。19日の記者会見で説明。今後の対応は検討中とした。