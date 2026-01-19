記者会見する新垣邦男衆院議員＝19日午後、沖縄県庁元社民党副党首で無所属の新垣邦男衆院議員＝沖縄2区＝は19日、沖縄県庁で記者会見を開き、新党「中道改革連合」に合流すると表明した。「高市政権が右傾化しており、大きな塊をつくることは極めて重要だ」と述べた。米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対の立場は継続するとした。社民党唯一の衆院議員だった新垣氏は昨年11月に離党。現在2期目。2区に