¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÀÖºä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÃã¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ò³«Å¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÃã¤Î»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤ªÃã¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¸þ¤­¹ç¤¨¤ë»Å»ö¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÃã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢