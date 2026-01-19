強い冬型の気圧配置が続く影響で、２５日頃にかけ、北日本〜西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがある。また、普段積雪の少ない太平洋側の一部でも大雪の可能性があり、国土交通省と気象庁は１９日、緊急発表を行い、公共交通機関の乱れへの警戒や不要不急の外出を控えることなどを呼びかけている。同庁によると、北海道では２０〜２１日、関東北部や近畿、中国は２１〜２２日、東北、北陸、東海は２１〜２４日に