俳優の大東駿介（39）が19日、東京・台東区の東京国立博物館平成館で、前田育徳会創立百周年記念特別展「百万石！加賀前田家」（4月14日〜6月7日、同所）の報道発表会に出席した。加賀前田家は初代・前田利家以来、金沢を本拠に、百万石以上の規模を誇る大名家の当主として、明治維新に至るまで領国統治を行った。歴代当主の実績を振り返り、文化事業と文化財の全貌を紹介する展覧会。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家を演じ