½÷Í¥»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤¡Ê60¡Ë¤ËÂçÃÀ¹ÔÆ°¤Ç¿Æ¶á´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ãÆ±À¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¼ê¤ò¹­¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÓ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤¿ÎÓ¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¡Ä¡×¤È¥Ï¥°¡£ÎÓ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£ÂÐ¾È