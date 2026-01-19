■自民党単独で260議席を得て圧勝する？高市早苗首相（自民党総裁）は、1月23日に召集される通常国会の冒頭で衆院を解散する。読売新聞の1月9日深夜（10日付紙面）のスクープ報道で、その検討に入ったことが明らかになっていた。衆院選は1月27日公示――2月8日投開票という短期決戦になる。写真＝共同通信社伊勢神宮内宮の参拝に向かう高市首相（左から2人目）＝2026年1月5日午後、三重県伊勢市 - 写真＝共同通信社首相は、読売報