【モデルプレス＝2026/01/19】「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に先立ち、優秀賞および新人俳優賞などの受賞者・作品が発表された。【写真】日アカ「国宝」が席巻 作品賞など最多13部門受賞◆「第49回日本アカデミー賞」受賞者・作品決定その年の日本映画界を締めくくる映画賞である日本アカデミー賞が今年も開催。2025年1月1日〜2025年12月31日までに公開され選考基準を満たした作品（日本映画168作品、外国映画179作品）に対