広島の森下暢仁投手が１９日、２年連続の開幕投手に意欲を示した。マツダ室内で自主トレを公開。６年目で初めて開幕投手を務めた２５年は、両リーグワーストの１４敗（６勝）。「誰もができるポジションではない。やらせてもらったのは本当に大きなことだと思うし、そこで勝つか勝たないかでチームの勢いも決まってくる場所だと思った」と、開幕白星から逆襲の道を切り開くつもりだ。２５年は右肩の炎症で離脱したままシーズン