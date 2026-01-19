ドイツ１部リーグ・フランクフルトは１８日、ディノ・トップメラー監督の解任を発表した。２４―２５年シーズンはブンデスリーガで３位の好成績を収め、欧州ＣＬ出場権を獲得したが、今季はリーグで７勝６分け５敗の７位。失点数３９（１８試合）はリーグワーストタイとなっている。今後はＵ―２１監督のデニス・シュミット氏、Ｕ―１９監督のアレクサンダー・マイヤー氏が暫定的に指揮を執る。フランクフルトには日本代表