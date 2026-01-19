１８日、青銅大立人像の複製品を見る来場者。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京1月19日】中国北京市の中国国家博物館で18日、国家文物局の指導の下、同館と四川省文物局が主催する「双星耀世−三星堆・金沙遺跡古蜀文明展」が開幕した。7カ月間の会期中、同館と三星堆博物館、成都金沙遺跡博物館、四川省文物考古研究院、成都市文物考古研究院が所蔵する貴重な文化財200点（組）余りが来場者に古蜀文明の輝きを伝える