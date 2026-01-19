俳優の岡田准一さんが自身の公式Xを更新し、ポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大の柔術大会「IBJJFヨーロピアン2026」に出場し、初戦で敗退したことを報告しました。 【写真を見る】【 岡田准一 】欧州最大のブラジリアン柔術大会で初戦敗退 「世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです」岡田さんは「ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです」と投稿。「ワン