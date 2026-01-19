歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者が、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました。 【写真を見る】【 中村鶴松容疑者 】ケバブ店のドアを蹴って壊した疑いで逮捕２月に初代「中村舞鶴」襲名を控える中で…一般家庭から歌舞伎の世界にSNSでは「リアル喜久雄」中村鶴松容疑者は、２月に行われる「猿若祭二月大歌舞伎」で、初代・中村舞鶴を襲名することが、公表されて