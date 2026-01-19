日本海側を中心にあさって（21日）から警報級の大雪が5日以上も続き、雪の降る長さが、トータルで数年に一度のレベルになるおそれがあるとして、気象庁と国土交通省がきょう（19日）午後、緊急の記者会見を行いました。「長さとしては嫌な感じがする」、気象庁の担当者はそう表現しました。気象庁 気象監視・警報センター高橋賢一 所長「今回のポイントは続くということです。北日本から西日本の日本海側を中心に山地