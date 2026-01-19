２０２５年も日本の音楽シーンの中心に立ち続けたＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ（ミセス）。彼らの昨年の集大成といえるドームツアー「“ＢＡＢＥＬｎｏＴＯＨ”」を見た。高らかな音楽と共に、オープニングで大森元貴（ボーカル、ギター）、若井滉斗（ギター）、藤澤涼架（キーボード）がステージに現れ、「Ｌｏｖｅｍｅ，Ｌｏｖｅｙｏｕ」でスタートすると、華やかなミセスの世界に引き込まれた。神話の世界を