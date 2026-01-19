1月21日から25日ごろにかけて、日本海側を中心に警報級の大雪となる見込みで、気象庁と国土交通省は緊急会見し、不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。21日から強い寒気の影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪が5日以上続く恐れがあります。今回の寒気は長期間、日本上空に停滞するのが特徴で、積雪量が多くなるおそれがあり、日本海側の平野部や東海地方の太平洋側でも週末にかけて、警報級の大雪にな