私はナツミ。夫と娘のアカリ（5才）と暮らしています。最近、夫の姉・ミサコさんが近くのスーパーでパートを始めました。ミサコさんは明るくて世話好きな性格です。それ以来、毎日のように「今日は卵が特売だよ」「鶏むね肉が安いから買っておいたよ」などとLINEが届くようになりました。けれど私にとっては自分のペースを崩され、ありがた迷惑……。親戚付き合いを考えると無下にもできず、私はだんだんストレスを感じ始めていま