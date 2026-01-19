ソフトバンクの柳田悠岐が19日、大分県佐伯市での自主トレを公開した。「ギータ2世」の期待が大きい笹川吉康も参加した。笹川はプロ5年目の昨季、自己最多の23試合に出場。打率2割1分3厘、1本塁打、8打点をマークした。ウエスタン・リーグでは本塁打王と2年連続の打点王を獲得した。笹川は「最年長の柳田さんがウエートや練習量がすごい。それに負けていられないという感じです。（今季の目標は）まず1年間、1軍に帯同するこ