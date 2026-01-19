＜ソニー・オープン・イン・ハワイ最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦が幕を閉じた。2打差を逆転したクリストファー・ゴッタラップ（米国）が優勝賞金163万8000ドル（約2億5851万円）を獲得した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？決勝ラウンドを戦った日本勢5人のうち、最上位のトータル9アンダー・13位タイに入った松山英樹は賞金16万3042ドル（約2573万