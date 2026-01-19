南米チリで大規模な山火事が発生し、「非常事態」が宣言された/RAUL BRAVO/AFP/AFP via Getty Images（CNN）南米チリのボリッチ大統領は、大規模な山火事が発生したことを受けて、非常事態宣言を発令した。チリ南部で広がる山火事は、地元社会に深刻な影響を及ぼしており、住民には避難命令が出された。ボリッチ大統領は、被害が最も大きいニュブレ州とビオビオ州に非常事態を宣言した。ボリッチ大統領は、山火事と闘うために利用