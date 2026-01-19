¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/01/19¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯3·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÈDiscover U¡ª¡ª¡ª¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡¦¥æ¡¼¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¡£±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ä¥É¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤Øµ¢´Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â³Êó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUSJ