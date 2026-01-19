薩摩川内市で今月16日、住宅が全焼し、1人が遺体で見つかった火事で、亡くなったのはこの家に住む45歳の女性と分かりました。 この火事は16日、薩摩川内市東郷町斧渕の無職・西村英徳さん(76)の木造2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかったものです。 警察で身元の確認を進めていましたがDNA鑑定などの結果、亡くなったのはこの家に住む西村さんの次女で無職・西村梢さん(45)と判明しました。 西村さんは長男と