ロードキャスタービデオS 銀一は、RØDE Microphonesブランドより、コンパクトなHDMIビデオスイッチャー「ロードキャスタービデオS」を1月23日より発売する。価格は99,000円。 既発売の「ロードキャスタービデオ」を小型化し、映像と音声を直感的に操作できるHDMIビデオスイッチャー。最大4つの映像ソースと9つの音声ソースに対応し、1080pの高画質配信を