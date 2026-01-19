高知市内の量販店で女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れたとて高知県警は南国市の30代の男を県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは南国市岡豊町の会社員･川田和志容疑者（36）です。警察によりますと川田容疑者は2025年10月12日、高知市内の量販店内で女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れた疑いが持たれています。犯行を見た買い物客が