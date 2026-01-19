俳優の吉沢亮が１９日、映画「国宝」（李相日監督）で第４９回日本アカデミー賞（３月１３日授賞式）の優秀主演男優賞を受賞した。「国宝」は邦画実写の興収記録を２２年ぶりに更新する大ヒットを記録し、現在もロングラン上映中。吉沢は任侠（きょう）の家に生まれながら上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、半二郎の息子・俊介（横浜流星）としのぎを削り、女形として芸に生涯をささげる立花喜久雄を演