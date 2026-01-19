俳優の横浜流星が１９日、映画「国宝」（李相日監督）で第４９回日本アカデミー賞（３月１３日授賞式）の優秀助演男優賞を受賞した。「国宝」は邦画実写の興収記録を２２年ぶりに更新する大ヒットを記録し、現在もロングラン上映中。横浜は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）の長男で花井半弥を名乗る俊介役。半弥は花井東一郎（立花喜久雄＝吉沢亮）との「東半コンビ」として脚光を浴び、しのぎを削る。日本アカデ