白菜が冷蔵庫に余っていない？ 旬を迎える白菜。スーパーで1/2個、1/4個で売られていることが多く、なかなか一度では使いきれないという声も。冷蔵庫に余っている白菜を使いきるべくご紹介するのが「白菜+常備食材1品」で作る即席副菜。手軽に作れる白菜の副菜を献立にプラスしましょう。 加熱時間が短くてラク 白菜を生のまま食べる場合は、塩もみなどをして水分を抜くことでカサが減り、たっぷり食べられます。レンチンしたり