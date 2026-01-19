第４９回日本アカデミー賞（３月１３日授賞式）の優秀賞１５部門、新人賞が１９日に発表された。邦画実写の興収記録を２２年ぶりに更新する大ヒットを記録し、現在もロングラン上映中の映画「国宝」（李相日監督）が作品賞、主演男優賞（吉沢亮）など最多１３部門で受賞した。各部門の最優秀賞は授賞式で発表される。◆「国宝」任侠（きょう）の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺