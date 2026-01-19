阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１９日、福岡県内で岩貞祐太投手（３４）らとの自主トレを公開した。キャッチボールやノックなどで汗を流した。１６日に今年３月のＷＢＣに挑む、侍ジャパンのメンバーが発表され、捕手として初選出。「一気に緊張感が出てきました。でも、今は自分のことでしっかりやることをやって、いい準備をしたいなというだけです」と話した。オフの自主トレは愛媛県の松山市でヤクルトの中村悠らと行い