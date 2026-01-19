阪神の岩貞祐太投手（３４）が１９日、福岡県内でチーム岩貞の自主トレを公開した。坂本誠志郎捕手（３２）や伊藤将司投手（２９）、初参加の百崎蒼生内野手（２０）、ＤｅＮＡの岩田将貴投手（２７）らと練習を行っている。「技術練習を多めに入れたいというところで、今まで３勤だったのを４勤、５勤にして、練習日をちょっと増やしてやっています」と量にも質にもこだわっている。初参加の百崎には打撃投手を務めるなど、