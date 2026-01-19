グリット・インターナショナルが日本で展開するロサンゼルスで人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）」は、新商品『スイートハート チョコレイズド』と『スイートハート ホワイトレイズド』を26日から期間限定で販売する。【写真】甘党にはたまらない！チョコがたっぷり『チョコレートキャンディ レイズド』同店は、1952年にロサンゼルスで創業した人気ドーナツ店。特に、米国1号店の屋根上にそ