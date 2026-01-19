1年後の物価に対する見方日銀が19日発表した2025年12月の生活意識アンケートによると、1年後の物価が現在と比べ「上がる」と回答した人の割合は86.0％だった。前回9月調査の88.0％から低下したが、引き続き高水準だった。コメをはじめとした食品などの物価高を背景に、インフレが続くと見通す消費者がなお多かった。日銀は金融政策を決める際の判断材料として、消費者が今後どれだけ物価が上昇すると考えているかを重視する。