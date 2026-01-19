歌舞伎俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）が、東京・台東区にある飲食店のドアを蹴って壊したとして、きのう未明に現行犯逮捕されていたことがわかりました。【映像】歌舞伎俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者歌舞伎俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）は、きのう午前0時50分ごろ、台東区西浅草にあるケバブ店の木製ドアを壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、清水容疑者がトイレを勝手に使用した