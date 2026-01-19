歌手中澤卓也（30）が19日、東京・渋谷区のライブホール「渋谷プレジャープレジャー」で9周年記念公演を行った。17年1月18日に「青いダイヤモンド」でデビュー。丸9年を走りきり、前日から10年目に突入した。所属していた事務所を昨年末で退所し、この日が“社長兼歌手”としてファンの前に初めて立つ記念コンサートだった。昼公演は作詞作曲をした「東京」でスタート。満員の約300人から大きな拍手や「たくや〜」「たくちゃ〜ん