東北電力ネットワークによりますと、仙北市と由利本荘市の一部地域、約200軒で停電しています。午後2時3分、仙北市の約80軒で停電が発生しました。停電しているのは、田沢湖潟の約60軒と、西木町西明寺の約20軒です。氷雪による樹木の接触や倒木の影響による停電で、午後5時ごろ復旧の予定です。一方、由利本荘市の一部地域では、午後2時18分に停電が発生しました。停電しているのは、西目町出戸の約100軒と、西目町沼田の約