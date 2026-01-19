1月19日、B1東地区の千葉ジェッツは、SNSで世界的に話題のイラストレーター「NBA PAINT」とのコラボレーションを発表した。 NBA PAINT氏はxで27万人以上のフォロワーを持つイラストレーター。NBAファンなら一度は目にしたことがあるであろうそのイラストは、選手やマスコットなどの特徴をとらえ、絶妙なタッチで描くスタイルで人気を博した。その同氏と千葉J所属の原修太がSNS上で交流