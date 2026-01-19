ミネソタ・ティンバーウルブズは、1月18日（現地時間17日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターでサンアントニオ・スパーズとの一戦を123－126で落とし、2連敗となった。 それでも、19日を終えてウェスタン・カンファレンス2位のスパーズ（29勝13敗）と4位のウルブズ（27勝16敗）による今シーズン3戦目は、一時スパーズが25点差をつけるも同点8度、リードチェン