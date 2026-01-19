宇野昌磨：五輪2大会における得点と獲得メダルの記録 2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪を前に、フィギュアスケート男子シングルで計3個のメダルを獲得した宇野昌磨の五輪戦績を振り返る。対象は2018年平昌大会、2022年北京大会の2大会。 【関連】絶対王者、羽生結弦の「金」全リスト。五輪・世界選手権の順位まとめ【冬季五輪特集】 2018年 平昌五輪（韓国） 種目： 男子シングル ショートプログラム（SP）