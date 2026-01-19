19日15時現在の日経平均株価は前週末比425.02円（-0.79％）安の5万3511.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は619、値下がりは930、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は191.19円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が51.34円、ＴＤＫ が32.59円、ＳＢＧ が29.68円、豊田通商 が23.97円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル&#