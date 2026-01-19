神舟20号宇宙船の帰還カプセルが1月19日午前、内蒙古自治区の東風着陸場に無事着陸しました。この宇宙船は窓のひび割れにより帰還が遅延しましたが、最終的に275キロを超える貨物を搭載した貨物帰還を初めて達成し、退役した船外活動用宇宙服を持ち帰りました。これにより270日間に及ぶ宇宙飛行を終え、中国の有人飛行における新たな記録を樹立しました。神舟20号は2025年4月、打ち上げに成功し、当初は2025年11月5日に帰還する予