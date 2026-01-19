国内外から多くの観光客が訪れる皇居。その周りを囲む皇居外苑のお濠（ほり）で、外来魚のブルーギルの駆除が進んでいる。国が２００６年に始めた電気ショックによる駆除は、今年で２０年。昨年からは、対象のお濠を限定して集中的に駆除を進める作戦も始まった。（糸魚川千尋、水野祥）◆脅威２５年１２月４日午前、東京都千代田区にある大手濠で、１そうのボートが石垣沿いをゆっくりと進んだ。その先頭で、北海道立総合研究