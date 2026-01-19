パキスタンのショッピングモールで発生した大規模な火災で、死者は6人に増えました。また行方が分からない人が65人以上いるということです。【映像】激しく炎が上がる様子（実際の映像）パキスタン南部にある最大都市カラチのショッピングモールで17日夜、大規模な火災が発生しました。消火活動は24時間以上におよび、施設の大半が焼け落ちました。これまでに消防士1人を含む6人が死亡し、少なくとも20人が負傷しています。