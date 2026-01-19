日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。5月2日の井上尚弥（32＝大橋）戦に向けての名トレーナーであるルディ・エルナンデス氏の注目発言から、挑戦者・中谷潤人（28＝M・T）の戦い方を予想した。5月2日の東京ドームで実現が期待される世紀のビッグマッチについて、中谷を15歳から指導するルディ氏が