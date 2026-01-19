福田雄一監督による映画『新解釈・幕末伝』が、興行収入10億円、観客動員数73万人を突破するヒットを記録。この快進撃を受け、12月19日の公開から31日目となる1月18日に栃木県・小山市（おやまし）にある小山シネマハーヴェストで行われた「2026年も幕末伝！ティーチイン舞台あいさつ」に主演のムロツヨシと福田監督が登壇した。【動画】映画『新解釈・幕末伝』最新予告映像2人だけで、栃木県で舞台あいさつをするのは『大洗に